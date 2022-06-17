Збірна України з футболу зібрала ₴770 тисяч за віртуальні квитки

На недавні матчі кваліфікації плей-оф Чемпіонату світу-2022 у Катарі проти команд Шотландії та Уельсу вболівальникам надавалася можливість придбати віртуальні квитки.

У результаті цієї благодійної акції збірна України зібрала 770 тисяч гривень, повідомляє пресслужба УАФ.

Кошти будуть надіслані на рахунки фандрейзингової платформи UNITED24. Вони підуть на поновлення України після бойових дій.

Нагадаємо, амбасадорами зазначеної вище ініціативи вже стали Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

Додамо, що за перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн доларів.