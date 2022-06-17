Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

На черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у столиці Норвегії Осло, пройшли змагання у бігу на 400 метрів із бар'єрами.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова з результатом 54.81 зуміла здобути срібну медаль.

Швидше пробігла коло лише нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великобританії Джессі Найт.

Зазначимо, що інша українка Вікторія Ткачук стала шостою за підсумком забігу, показавши час – 55.18.

Примітно, що для Рижикової це третій подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" у Бірмінгемі та Римі.