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Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

Українка поступилася лише Фемке Болл.

Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло
Ганна Рижикова
Фото: instagram.com/anna_ryzhykova

На черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у столиці Норвегії Осло, пройшли змагання у бігу на 400 метрів із бар'єрами.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова з результатом 54.81 зуміла здобути срібну медаль.

Швидше пробігла коло лише нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великобританії Джессі Найт.

Зазначимо, що інша українка Вікторія Ткачук стала шостою за підсумком забігу, показавши час – 55.18.

Примітно, що для Рижикової це третій подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" у Бірмінгемі та Римі.

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