Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

На черговому етапі Діамантової ліги, що проходить у столиці Норвегії Осло, пройшли змагання у бігу на 400 метрів із бар'єрами.
Українська легкоатлетка Ганна Рижикова з результатом 54.81 зуміла здобути срібну медаль.
Швидше пробігла коло лише нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великобританії Джессі Найт.
Зазначимо, що інша українка Вікторія Ткачук стала шостою за підсумком забігу, показавши час – 55.18.
Примітно, що для Рижикової це третій подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" у Бірмінгемі та Римі.