Футболісти "Динамо" повернулися до Києва та пройшли перший медогляд для підготовки до нового сезону, повідомляє пресслужба киян.
Першого дня на медогляд прибуло 11 українських футболістів: Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Бесєдін, Крістіан Біловар, Віктор Близниченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Назар Волошин.
Легіонери не прибули на медогляд, як і гравці збірної України, які були в заявці на матчі кваліфікації плей-оф Чемпіонату світу-2022.
Очікується, що "Динамо" розпочне збір у Швейцарії наприкінці червня.
Нагадаємо, офіційний сезон підопічні Мірчі Луческу розпочинають матчами другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти стамбульського "Фенербахче".
Нагадаємо, перші матчі другого раунду відбору відбудуться 19/20 липня, у відповідь – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть удома.