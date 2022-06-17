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"Динамо" повернулося до Києва, команда розпочинає тренування без легіонерів

"Біло-сині" розпочали підготовку до нового сезону.

Футболісти "Динамо" повернулися до Києва та пройшли перший медогляд для підготовки до нового сезону, повідомляє пресслужба киян.

Фото: ФК "Динамо"

Першого дня на медогляд прибуло 11 українських футболістів: Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Бесєдін, Крістіан Біловар, Віктор Близниченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Назар Волошин.

Фото: ФК "Динамо"

Легіонери не прибули на медогляд, як і гравці збірної України, які були в заявці на матчі кваліфікації плей-оф Чемпіонату світу-2022.

Очікується, що "Динамо" розпочне збір у Швейцарії наприкінці червня.

Нагадаємо, офіційний сезон підопічні Мірчі Луческу розпочинають матчами другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти стамбульського "Фенербахче".

Фото: ФК "Динамо"

Нагадаємо, перші матчі другого раунду відбору відбудуться 19/20 липня, у відповідь – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть удома.

Фото: ФК "Динамо"

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