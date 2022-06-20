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Українка Кіченок виграла турнір WTA в парному розряді

Людмила в тандемі з Оленою Остапенко тріумфували в Бірмінгемі.

Українка Кіченок виграла турнір WTA в парному розряді
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Фото: btu.org.ua

На турнірі WTA 250 у Бірмінгемі мав відбутися фінал парного розряду серед жінок, у якому українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко мали зіграти з бельгійкою Елізе Мертенс та китаянкою Чжан Шуай.

Проте зустріч не відбулася: китаянка зазнала раніше травми під час фінального поєдинку в одиночному розряді проти Беатріс Хаддад Майя з Бразилії.

Отже, переможцями турніру були оголошені Кіченок та Остапенко.

Зазначимо, що тенісистки вперше в кар'єрі разом виграли турнір пар. Усього ж для Людмили ця перемога стала вже шостою в парному розряді, а для Олени – п'ятою.

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