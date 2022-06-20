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Шпажистка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування

Владислава тріумфувала в турецькій Анталії.

Шпажистка Харькова стала чемпіонкою Європи з фехтування
Владислава Харькова
Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Українська шпажистка Владислава Харькова на дебютній для себе континентальній першості з фехтування, що проходить у турецькій Анталії, стала чемпіонкою.

25-річна киянка на шляху до тріумфу виграла п'ять сутичок із шести, після чого перемогла чешку Вероніку Білешову (15:10), турецьку спортсменку Дамланур Сомнус (15:9) та чинну віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції - 15:11.

У чвертьфіналі українська фехтувальниця здолала угорку Естер Мухарі (15:8), а у півфіналі розібралася з польською суперницею Мартіною Сватовською-Венгларчик (15:10).

З таким самим рахунком у фінальному поєдинку Харькова перемогла срібну медалістку Олімпіади-2016, дворазову чемпіонку світу Росселлу Фьямінго з Італії.

Чемпіонат Європи з фехтування. Шпага. Жінки.

  1. Владислава Харькова (Україна)
  2. Росселла Фьямінго (Італія)
  3. Мара Наваррія (Італія)
  4. Мартіна Сватовська-Венгларчик (Польща).

Зазначимо, що Харькова стала третьою українською шпажисткою в історії, яка виграла чемпіонат Європи в індивідуальній першості. Раніше це вдавалося Наталії Конрад (2003) та Яні Шемякіної (2005).

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