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Баскетбольна збірна України перемогла Північну Македонію у відборі на чемпіонат світу

Українці виборюють путівку на ЧС-2023.

Баскетбольна збірна України перемогла Північну Македонію у відборі на чемпіонат світу
Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу в гостях зустрілася з національною командою Північної Македонії в рамках відбору до чемпіонату світу-2023.

Матч у Скоп'є склався дуже непросто для підопічних Айнарса Багатскіса, але все ж закінчився перемогою "жовто-синіх" – 73:68. (35:21, 12:16, 10:16, 16:15).

Найкращим баскетболістом зустрічі за кількістю набраних очок (24) став українець Святослав Михайлюк.

Огляд матчу Північна Македонія - Україна.

Збірна України йде на третьому місці у своїй групі, набравши 8 очок після 5 зіграних матчів, поступаючись одним пунктом Іспанії та двома балами Грузії, у якої на один матч більше.

Відзначимо, що наша збірна гарантувала собі вихід в наступний раунд кваліфікації.

7 липня українці в Ризі зіграють свій останній матч в групі проти Іспанії.

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