МОК потроїв фонд підтримки України

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відвідав з візитом Україну. Зокрема голова міжнародного олімпійського руху зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
На цій зустрічі функціонер заявив, що комітет не буде знімати санкції щодо представників Росії та Білорусі, а також допомагатиме з відбудовою спортивної інфраструктури України.
Відзначимо, що МОК потроїв фонд підтримки українських спортсменів, створений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і нині він становить 7,5 млн доларів.
За словами Баха, це дає змогу підтримати понад 3 тисячі спортсменів збірних Україні.
Своєю чергою, Зеленський нагадав про намір країни прийняти Олімпійські ігри.