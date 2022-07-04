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МОК потроїв фонд підтримки України

Ці кошти розраховані на майже 3 тисячі атлетів.

МОК потроїв фонд підтримки України
Фото: president.gov.ua

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відвідав з візитом Україну. Зокрема голова міжнародного олімпійського руху зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

На цій зустрічі функціонер заявив, що комітет не буде знімати санкції щодо представників Росії та Білорусі, а також допомагатиме з відбудовою спортивної інфраструктури України.

Відзначимо, що МОК потроїв фонд підтримки українських спортсменів, створений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і нині він становить 7,5 млн доларів.

За словами Баха, це дає змогу підтримати понад 3 тисячі спортсменів збірних Україні.

Своєю чергою, Зеленський нагадав про намір країни прийняти Олімпійські ігри.

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