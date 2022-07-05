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Арештована в Росії американська дворазова олімпійська чемпіонка звернулася до президента США Байдена

Бріттні Грайнер надіслала лідерові нації листа.

Арештована в Росії американська дворазова олімпійська чемпіонка звернулася до президента США Байдена
Бріттні Грайнер
Фото: championat.com

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер звернулася до президента США Джо Байдена в листі, який було передано через представників Білого дому.

Більшість листа залишається конфіденційною, проте представники заарештованої в Росії спортсменки поділилися з Yahoo! Sports кількома рядками.

"Коли я сиджу тут, у російській в'язниці, віч-на-віч зі своїми думками і без захисту дружини (17 квітня 2013 року в інтерв'ю журналу Sports Illustrated Бріттні зробила публічний камінг-аут, офіційно оголосивши, що є лесбіянкою. - прим. LB.ua.), сім'ї, друзів, збірної чи будь-яких досягнень, я боюся, що можу залишитися тут назавжди.

4 липня наша сім'я зазвичай вшановує тих, хто боровся за нашу свободу, зокрема мого батька, ветерана війни у В'єтнамі. Мені боляче думати про те, як я зазвичай відзначаю цей день, бо цього року свобода означає для мене щось інше.

Будь ласка, зробіть усе можливе, щоби повернути мене додому. Я проголосувала вперше у 2020 році та проголосувала за Вас. Я вірю у Вас. У мене ще так багато хорошого, що можна зробити зі своєю свободою, і ви можете допомогти її відновити", — йдеться у листі Грайнер.

31-річну Грайнер заарештували на початку березня в аеропорту "Шереметьєво" за підозрою в контрабанді наркотиків. При огляді у американки знайшли вейпи та рідину, в якій містилося гашишне масло.

Грайнер — дворазова олімпійська чемпіонка та дворазова чемпіонка світу в складі збірної США.

Бріттні стала рекордсменкою за результативністю у фінальних зустрічах жіночих олімпійських турнірів. За цим показником вона перевершила землячку Лізу Леслі (29), рекорд якої протримався чверть століття.

27 червня стало відомо, що термін арешту спортсменки продовжили до 20 грудня. Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

До арешту вона виступала за УГМК із Єкатеринбурга.

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