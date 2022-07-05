"Шахтар" збирається подати до суду на ФІФА

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за їхнє правило, яке дозволяє легіонерам з УПЛ односторонньо зупиняти контракти зі своїми роботодавцями та приймати подальші кар'єрні рішення без виплати компенсацій.

"Багато хто каже, що підтримує Україну, але не робить цього, наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, бо інакше ми безкоштовно втратимо багатьох футболістів, у яких ми вклали гроші", – цитує Срну Daily Mirror.

"ФІФА має розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України – це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми боротимемося за наші клуби, тому що хочемо, щоб нас поважали – ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та повагу до нас. Інші допомогли нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", - безапеляційно заявив функціонер донецького клубу.