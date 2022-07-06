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Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення росіян і білорусів від турнірів та закрив офіс у Москві

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету організації.

Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення росіян і білорусів від турнірів та закрив офіс у Москві
Фото: eju.net

Європейський союз дзюдо (EJU) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів під своєю егідою, повідомляє xsport.ua, посилаючись на пресслужбу EJU.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Виконавчого комітету організації.

Також було повідомлено про закриття московського офісу організації. Тепер всі фінансові операції здійснює головний офіс EJU у Відні.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам і білорусам повернутися на татамі в статусі нейтральних атлетів.

Федерація дзюдо України заявила, що буде бойкотувати турніри під егідою IJF.

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