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Захисник "Шахтаря" за €18 млн перейшов у "Фіорентину"

Додо підписав 5-річний контракт.

Захисник "Шахтаря" за €18 млн перейшов у "Фіорентину"
Додо
Фото: instagram.com/dodo98

Захисник "Шахтаря" Додо перейшов в "Фіорентину", повідомляє Sportarena.com.

Донецький клуб отримає за 23-річного бразильця гарантованих 14,5 млн євро та 3,5 млн у вигляді бонусів.

За умовами особистого контракту Додо буде отримувати 1,5 млн євро за сезон плюс бонуси.

Очікується, що футболіст вже 10 липня приєднається до табору італійського клубу.

З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів та віддав 17 результативних передач.

"Фіорентина" минулого сезону посіла сьоме місце в Серії А, завдяки чому вийшла до Ліги конференцій.

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