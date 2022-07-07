Захисник "Шахтаря" за €18 млн перейшов у "Фіорентину"

Захисник "Шахтаря" Додо перейшов в "Фіорентину", повідомляє Sportarena.com.

Донецький клуб отримає за 23-річного бразильця гарантованих 14,5 млн євро та 3,5 млн у вигляді бонусів.

За умовами особистого контракту Додо буде отримувати 1,5 млн євро за сезон плюс бонуси.

Очікується, що футболіст вже 10 липня приєднається до табору італійського клубу.

З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів та віддав 17 результативних передач.

"Фіорентина" минулого сезону посіла сьоме місце в Серії А, завдяки чому вийшла до Ліги конференцій.