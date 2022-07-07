"Поділля" знялося з чемпіонату Першої ліги

ФК "Поділля" пропустить сезон-2022/23 у Першій лізі чемпіонату України.

Клуб вже направив відповідне звернення до ПФЛ і УАФ.

"В умовах, коли керівництво клубу, президент та обидва віце-президенти, задіяні в різних підрозділах ВСУ, спонсори клубу наразі акумулюють ресурси для допомоги військовим, а на міську раду Хмельницького на чолі з міським головою ліг важкий тягар у зв’язку зі збільшенням видатків та допомогу ЗСУ, ми не маємо можливості та права на забезпечення виступу першої команди у сезоні 2022/2023 на справжньому професійному рівні. Інший підхід не для нас.

Найближчого сезону клуб прийняв рішення зосередитись на збереженні функціонування академії і виконанні завдань, які зовсім не пов’язані з футболом.

Наголошуємо, бренд професійної команди Поділля не вмирає і в майбутньому обов’язково про себе нагадає. Хмельницький не може залишатися без футболу, тому звертаємося до ПФЛ і УАФ з прохання за можливості зберегти за клубом місце у Першій лізі до сезону 2023/24, за умови вимушеного та болючого для нас пропуску сезону 2022/23", – йдеться в листі "Поділля".

Раніше президент Професійної футбольної ліги Олександр Каденко розповів, що новий футбольний сезон на рівні ПФЛ стартує наприкінці серпня чи на початку вересня.