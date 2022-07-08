Ломаченко зв’язався з промоутерами і заявив, що готовий боксувати

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) зв’язався зі своїми промоутерами і заявив про готовність повернутися на ринг в жовтні, розповів президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф.

"Ми з повагою поставилися до бажання Ломаченко служити на захисті своєї країни. Тому ми не шукали йому бої. Ми просто попросили сказати нам, коли він буде готовий. Ми чекали на нього. Його команда зв’язалася з нами і сказала, що він готовий боксувати в жовтні", - цитує Дюбефа xsport.ua.

"Зараз ми можемо зробити багато чого, список нескінченний. Ми сильні в цих вагових категоріях.

Коли він повернеться, то у нього буде майже рік простою. І ми не знаємо в якій він формі знаходиться. Але він той тип боксера, котрому запропонуй завтра Хейні і він погодиться. Він саме такий. Він хоче повернути свої титули", - зазначив промоутер.

Варто відзначити, що українцю не вдасться відразу ж битися за статус абсолютного чемпіона світу, оскільки спочатку Девін Хейні мусить дати реванш Джорджу Камбососу.