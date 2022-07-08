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Кіченок та Остапенко не змогли вийти у парний фінал Вімблдону

Остання українка залишила трав'яний мейджор.

Кіченок та Остапенко не змогли вийти у парний фінал Вімблдону
Людмила Кіченок (ліворуч) та Олена Остапенко
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії завершили виступи в парному розряді Вімблдону.

У півфіналі Людмила та Олена у двох сетах з однаковим рахунком 2:6 поступилися другому сіяному тандему Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехія).

Чешки перервали переможну серію українсько-латвійської пари на траві, яка складала 10 матчів.

Для Кіченок та Остапенко – це другий поспіль вихід у півфінал турніру Grand Slam.

Людмила стала першою представницею України в півфіналі Вімблдону з 2006 року.

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