Колмаков виграв для України перше в історії "золото" Всесвітніх ігор у паркурі

На цих Іграх відбувся дебют дисципліни.

У Бірмінгемі (штат Алабама, США) продовжуються Всесвітні ігри-2022, участь у яких бере збірна України.

У четвертий день змагань скарбничка нашої команди поповнилася лише однією медаллю, натомість золотою, до того ж ще історичною.

Богдан Колмаков став чемпіоном в паркурі в дисципліні "швидкість". Українець показав найкращий результат у кваліфікації, показавши час – 21.59 секунд. У фіналі він покращив результат, що дозволило йому виграти змагання - 20.75 секунд.

Відзначимо, що паркур вперше в історії представлений на Всесвітніх іграх.