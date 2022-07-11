"Шахтар" офіційно оголосив про звільнення Де Дзербі

Італієць ще раніше залишив Україну.

Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі.

Разом із наставником команду залишає італійський тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б'янкі та Паоло Б'янко.

"Шахтар" вдячний Роберто Де Дзербі та його тренерському штабу за виконану роботу, професіоналізм і досягнення команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових перемог і великих звершень", - йдеться в заяві клубу.

Де Дзербі очолював "Шахтар" із травня 2021 року. Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог при п'яти поразках.

З Де Дзербі "гірники" напряму пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а у вересні минулого року завоювали перший та єдиний трофей у сезоні - Суперкубок України.

На момент зупинки чемпіонату УПЛ сезону-2021/22 "Шахтар" був лідером, а також продовжував боротьбу за Кубок України.

Де Дзербі на посаді головного тренера "Шахтаря" може замінити наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевіч.