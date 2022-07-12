Міністр спорту озвучив точну дату старту нового сезону УПЛ

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у своєму Facebook повідомив, що новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня – у День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом з Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними і Київської міської військовими адміністраціями.

Порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану. Поки погоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки.

Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і хворіти. Продовжуємо боротися і перемагати.

Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці – нація переможців!".

Раніше Гутцайт роз'яснив алгоритм евакуації із матчів УПЛ під час повітряної тривоги.