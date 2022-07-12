ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, – Сергій Хлань
ЗСУ ліквідували склад з боєприпасами на Херсонщині, – Сергій Хлань
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
На Херсонщині українські військові виявили танк та БТР, які кинули окупанти
Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, – Пентагон
Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн, – Пентагон
Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України, – ВМС ЗСУ
Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України, – ВМС ЗСУ
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
З Євросоюзу до України повернулись 3 млн осіб, – єврокомісарка Йоганссон
З Євросоюзу до України повернулись 3 млн осіб, – єврокомісарка Йоганссон
ГоловнаСпорт

Міністр спорту озвучив точну дату старту нового сезону УПЛ

Він розпочнеться 23 серпня.

Міністр спорту озвучив точну дату старту нового сезону УПЛ

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у своєму Facebook повідомив, що новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня – у День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом з Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними і Київської міської військовими адміністраціями.

Порядок організації та проведення змагань в умовах воєнного стану. Поки погоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі будуть проводитися на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки.

Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і хворіти. Продовжуємо боротися і перемагати.

Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці – нація переможців!".

Раніше Гутцайт роз'яснив алгоритм евакуації із матчів УПЛ під час повітряної тривоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також