Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
ГоловнаСпорт

Федерація фігурного катання України виключила віцепрезидента зі складу організації за участь в шоу дружини прессекретаря Путіна

Віктор Петренко залишив посаду.

Федерація фігурного катання України виключила віцепрезидента зі складу організації за участь в шоу дружини прессекретаря Путіна
Віктор Петренко

Українська федерація фігурного катання (UFSF) виключила віцепрезидента організації Віктора Петренка зі складу організації після його участі в льодовому шоу дружини прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова Тетяни Навки, повідомляє пресслужба UFSF.

"Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна Тетяни Навки.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде Росія проти України.

Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни.

До Президії UFSF надійшло чимало звернень та листів від членів федерації, спортсменів та шанувальників фігурного катання, в яких висловлюється не лише справедливе обурення вчинком Петренка, але й зневага стосовно нього як людини та спортсмена", - йдеться в заяві Президії UFSF.

Раніше НОК України засудив участь Петренка в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також