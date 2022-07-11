Федерація фігурного катання України виключила віцепрезидента зі складу організації за участь в шоу дружини прессекретаря Путіна

Українська федерація фігурного катання (UFSF) виключила віцепрезидента організації Віктора Петренка зі складу організації після його участі в льодовому шоу дружини прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова Тетяни Навки, повідомляє пресслужба UFSF.

"Українська федерація фігурного катання на ковзанах обурена вчинком олімпійського чемпіона Віктора Петренка, який взяв участь в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна Тетяни Навки.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде Росія проти України.

Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни.

До Президії UFSF надійшло чимало звернень та листів від членів федерації, спортсменів та шанувальників фігурного катання, в яких висловлюється не лише справедливе обурення вчинком Петренка, але й зневага стосовно нього як людини та спортсмена", - йдеться в заяві Президії UFSF.

Раніше НОК України засудив участь Петренка в льодовому шоу дружини прессекретаря Путіна.