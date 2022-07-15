"Рига" з трьома українцями впевнено вийшла в 2-й раунд Ліги конференцій УЄФА

У першому раунді кваліфікації третього за вагомістю футбольного клубного єврокубкового турніру Ліги конференцій УЄФА ФК "Рига", за який виступають троє українців Юрій Вакулко, Олександр Філіппов і Владлен Юрченко, не зустрів особливого опору з боку ірландського "Деррі Сіті" - обидва поєдинки завершилися перемогою рижан 2:0.

Зазначимо, що всі три українці були на полі в поєдинку у відповідь, який відбувся напередодні.

У раунді Q2 "Рига" зіграє проти словацького клубу "Ружомберока".

Додамо, що із цієї стадії турніру матчами проти шведського клубу АІК стартує полтавська "Ворскла".

Поєдинки намічені на 21 та 28 липня, причому український клуб обидва матчі проведе в Стокгольмі.