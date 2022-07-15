Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Рига" з трьома українцями впевнено вийшла в 2-й раунд Ліги конференцій УЄФА

Рижани без проблем пройшли "Деррі Сіті".

"Рига" з трьома українцями впевнено вийшла в 2-й раунд Ліги конференцій УЄФА
Фото: ФК "Рига"

У першому раунді кваліфікації третього за вагомістю футбольного клубного єврокубкового турніру Ліги конференцій УЄФА ФК "Рига", за який виступають троє українців Юрій Вакулко, Олександр Філіппов і Владлен Юрченко, не зустрів особливого опору з боку ірландського "Деррі Сіті" - обидва поєдинки завершилися перемогою рижан 2:0.

Зазначимо, що всі три українці були на полі в поєдинку у відповідь, який відбувся напередодні.

У раунді Q2 "Рига" зіграє проти словацького клубу "Ружомберока".

Додамо, що із цієї стадії турніру матчами проти шведського клубу АІК стартує полтавська "Ворскла".

Поєдинки намічені на 21 та 28 липня, причому український клуб обидва матчі проведе в Стокгольмі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також