"Зоря" оголосила місце, де проводитиме домашні матчі єврокубка

Пресслужба "Зорі" повідомила, що домашні матчі у відборі Ліги конференцій УЄФА проводитиме у польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", який вміщую 15 247 вболівальників. Він є домашнім для клубу 2 дивізіону Польщі "Мотор".

Нагадаємо, луганський клуб за підсумками минулого сезону, який було достроково завершено через повномасштабну війну України з Росією, посів четверте місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Додамо, що матчі третього відбіркового раунду Ліги конференцій, у якому візьме участь Зоря, відбудуться 4 та 11 серпня відповідно. У понеділок, 18 липня, відбудеться жеребкування, на якому визначиться суперник українського клубу.