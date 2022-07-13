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"Зоря" оголосила місце, де проводитиме домашні матчі єврокубка

Луганський клуб гратиме у Лізі конференцій.

"Зоря" оголосила місце, де проводитиме домашні матчі єврокубка
Фото: ФК "Зоря"

Пресслужба "Зорі" повідомила, що домашні матчі у відборі Ліги конференцій УЄФА проводитиме у польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", який вміщую 15 247 вболівальників. Він є домашнім для клубу 2 дивізіону Польщі "Мотор".

Нагадаємо, луганський клуб за підсумками минулого сезону, який було достроково завершено через повномасштабну війну України з Росією, посів четверте місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Додамо, що матчі третього відбіркового раунду Ліги конференцій, у якому візьме участь Зоря, відбудуться 4 та 11 серпня відповідно. У понеділок, 18 липня, відбудеться жеребкування, на якому визначиться суперник українського клубу.

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