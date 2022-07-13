Українець Рудько пропустив п'ять м'ячів, а його польський клуб з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Карабах" удома розгромив "Лех" – 5:1.

Перший матч у Познані закінчився перемогою господарів – 1:0.

Вже на 1-й хвилині поєдинку у відповідь у Баку польський клуб подвоїв свою перевагу за сумою двох матчів.

Проте надалі голи на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова забивали виключно господарі. У воротах українця Артура Рудька виявилося цілих п'ять м'ячів.

Не допоміг гостям і орендований у "Динамо" вінгер Георгій Цитаїшвілі, який вийшов на заміну на 72-й хвилині.