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Українець Рудько пропустив п'ять м'ячів, а його польський клуб з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів

"Лех" зазнав нищівної поразки в Азербайджані.

Українець Рудько пропустив п'ять м'ячів, а його польський клуб з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів
Артур Рудько
Фото: ФК "Лех"

В матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Карабах" удома розгромив "Лех" – 5:1.

Перший матч у Познані закінчився перемогою господарів – 1:0.

Вже на 1-й хвилині поєдинку у відповідь у Баку польський клуб подвоїв свою перевагу за сумою двох матчів.

Проте надалі голи на стадіоні ім. Тофіка Бахрамова забивали виключно господарі. У воротах українця Артура Рудька виявилося цілих п'ять м'ячів.

Не допоміг гостям і орендований у "Динамо" вінгер Георгій Цитаїшвілі, який вийшов на заміну на 72-й хвилині.

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