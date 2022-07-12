Медіагрупа Ахметова офіційно припиняє випуск будь-яких власних проектів та виробництво контенту

Директорка із зв’язків з громадськістю та комунікацій у System Capital Management (SCM) Наталія Ємченко у Facebook опублікувала нову заяву медіагрупи Ріната Ахметова, в якій йдеться про старт процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна" (МГУ).

"SCM розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна" (МГУ)

Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року.

Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані МГУ від держави.

Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації.

Згідно законодавства України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє компанії-власники статусу ЗМІ і вони мають завершити діяльність", - написала директорка SCM.

"Швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв – відповідальність держави.

Процес, згідно до вимог законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках Групи припиняється.

Разом із відмовою від ліцензій на мовлення каналів медіа-групи припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі.

О 00:00 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа", - уточнює Ємченко..

"Механізм співпраці із Vogue буде визначено окремо із власником бренду CondeNast шляхом консультацій.

Усі відносини із партнерами Групи будуть обговорюватись окремо.

Всі активи МГУ (за виключенням ліцензій) залишаються у її власності.

Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "Сьогодні". Майбутню долі цих активів буде визначено менеджментом у найближчі дні.

Рішення щодо виходу SCM із медіа-бізнесу було важким та вимушеним. Ми створили МГУ практично з нуля, разом із величезними професійними колективами вивели її в абсолютні лідери українського медіа-ринку. Ми планували створювати якісний український контент і далі - серіали, фільми, шоу, новини.

Але державою було прийнято абсолютно дискримінаційний закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", який робить наші подальші інвестиції в медіа в Україні неможливими", - зазначила Ємченко.

"Подальша доля зданих нами ліцензій нам невідома – жодних попередніх консультацій із владою не відбувалося і не могло відбуватися. Ми вдячні команді МГУ за більш ніж 20-річну спільну та успішну роботу і зробимо все залежне від нас, щоб завершення нашої співпраці із кожним членом багатотисячного колективу було максимально прозорим та людяним.

Це, насправді, зараз найважливіше завдання для менеджменту МГУ і для нас в SCM", – підсумувала директорка із зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM.