Захисник "Руху" виставив на благодійний аукціон золоту медаль чемпіона світу U-20

Захисник "Руху" Олег Веремієнко вирішив продати на аукціоні eBay свою золоту медаль чемпіона світу U-20, яку він виграв з українською збірною у 2019 році, повідомляє sport.ua.

23-річний футболіст передав свою нагороду для серії аукціонів World Sports For Ukraine. Стартова ціна – 3000 доларів. Торги триватимуть до 22 липня.

Усі виручені кошти з продажу медалі підуть у фонд футбольного клубу "Рух" та будуть витрачені на літні табори для дітей, які постраждали від війни Росії в Україні.

Раніше медаль виставив на аукціон Данило Сікан. Її викупила майже за 32 тисячі доларів "Ганза", яка збирала кошти разом з уболівальниками.