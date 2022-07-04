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$11,5 млн за скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey пiдуть на гуманітарну допомогу Україні

Віктор та Олена Пінчуки продали скульптуру на аукціоні Christie's.

$11,5 млн за скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey пiдуть на гуманітарну допомогу Україні
Фото: christies

Скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) продали на аукціоні Christie's за $11,5 млн. Про це повідомило у фейсбуці Міністерство культури та інформаційної політики.

Скульптуру виставили на продаж Олена та Віктор Пінчуки. Як повідомляє Мінкульт, усі вторговані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні, зокрема, на протезування, та реабілітацію військових та цивільних, які постраждали під час війни. 

Нагадаємо, картину Олександра Богомазова виставляють на ярмарок TEFAF за €1,75 млн.

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