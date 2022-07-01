Відновлюється виробництво Косівської кераміки

Вона входить до списку ЮНЕСКО та є частиною нематеріальної спадщини гуцульського регіону.

До Косівської регіональної організації Національної Спілки художників України доставили обладнання для керамічного цеху. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Через відсутні можливості переробки місцевої сировини майстри не могли виготовляти деякі вироби, зокрема кахлі та облицювальні плитки. Через це виробництво традиційних мальованих кахель припинилося. Тепер у майстрів буде можливість відновити повноцінний технологічний процес виробництва місцевої кераміки.

«Креативні індустрії в часи війни — це не лише спосіб показати світу сміливість і оригінальність української культури, а й підтримка армії та економіки. Косівська мальована кераміка вкотре підтверджує свій статус елемента Репрезентативного переліку ЮНЕСКО, бо представляє всю Україну через поєднання винахідливості, історії, креативності та майстерності», - зазначила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк.

Нагадаємо, косівську мальовану кераміку внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО в грудні 2019 року. Вона є частиною нематеріальної спадщини гуцульського регіону.