Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
ГоловнаКультура

Відновлюється виробництво Косівської кераміки

Вона входить до списку ЮНЕСКО та є частиною нематеріальної спадщини гуцульського регіону.

Відновлюється виробництво Косівської кераміки
Фото: esthetegazeta

До Косівської регіональної організації Національної Спілки художників України доставили обладнання для керамічного цеху. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики. 

Через відсутні можливості переробки місцевої сировини майстри не могли виготовляти деякі вироби, зокрема кахлі та облицювальні плитки. Через це виробництво традиційних мальованих кахель припинилося. Тепер у майстрів буде можливість відновити повноцінний технологічний процес виробництва місцевої кераміки.

«Креативні індустрії в часи війни — це не лише спосіб показати світу сміливість і оригінальність української культури, а й підтримка армії та економіки. Косівська мальована кераміка вкотре підтверджує свій статус елемента Репрезентативного переліку ЮНЕСКО, бо представляє всю Україну через поєднання винахідливості, історії, креативності та майстерності», - зазначила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк.

Нагадаємо, косівську мальовану кераміку внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО в грудні 2019 року. Вона є частиною нематеріальної спадщини гуцульського регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також