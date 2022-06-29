У програмі - Березовський та Скорик.

29 червня Kyiv Symphony Orchestra виступить для президентів усіх країн NATO на саміті в Мадриді. Про це повідомила пресслужба оркестру.

За 73–річну історію існування Альянсу Kyiv Symphony Orchestra став другим оркестром, який запросили виступити на заході НАТО такого рівня.

“Для нас невимовно важливо представляти українську культуру на НАТО-саміті, де визначатимуть стратегічний напрямок Альянсу на наступне десятиліття, а також затверджуватимуть пакет допомоги Україні", – говорять керівники оркестру.

У Museo Nacional del Prado президентам країн НАТО буде представлена програма, що складається з Симфонії №1 До мажор Максима Березовського та “Мелодії” ля мінор Мирослава Скорика (в аранжуванні для камерного оркестру та клавесина).

“Ми хочемо показати енергію та розмаїту палітру емоцій, якими багата українська музика, її унікальність. Також хочемо засвідчити, що Україна ніколи не залишалася осторонь європейських культурних процесів, а її спадщина органічно вписується в різноманітну карту великої європейської родини", – зазначають організатори.

Нагадаємо, у травні Kyiv Symphony Orchestra зіграв українську музику XVIII-XX ст. в містах Польщі та Німеччини. Оркестр здійснив концертний тур “Voice of Ukraine” з національною програмою.