Росія заборонила вивозити музейні експонати на закордонні виставки

Співпрацю з "дружніми країнами" планують відновити з 2023 року.

Міністерство культури РФ призупинило тимчасове вивезення музейних предметів на закордонні виставки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Міністерство культури Росії призупинило тимчасову видачу та тимчасове вивезення музейних предметів з території Російської Федерації ще 3 березня», — заявили у міністерстві. Там також зазначили, що «співпрацю з дружніми країнами, зокрема тимчасове вивезення предметів мистецтва на виставки, відновлять з 2023 року».

Після початку повномасштабного вторгнення, до РФ повернули близько 1500 експонатів з виставок в Білорусі, Бельгії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Італії, Іспанії, Кореї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Нідерландах, Султанаті Оман, Сербії, Франції, Чехії, Японії.

Мінкультури спільно з урядом, МЗС Росії, митними органами, страховими компаніями та музеями проводить планомірну роботу щодо повернення всіх російських музейних предметів, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, Франція не повернула Росії картину підсанкційного мільярдера Петра Авена з колекції Морозова. Картина експонувалась у фонді Louis Vuitton в Парижі з кінця вересня до 3 квітня.