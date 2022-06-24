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У Берліні пройде концерт сучасних українських композиторів

Подія присвячена українській хоровій музиці XX-XXI століть.

У Берліні пройде концерт сучасних українських композиторів
Фото: facebook.com/islndradio

25 червня у Церкві Святого Іоанна у Берліні (Альт-Моабіт, 25) о 20:00 відбудеться концерт сучасних українських композиторів. Про це повідомило Радіо Ісландія.

Твори виконає один із найстаріших у світі мішаних хорівSing-Akademie zu Berlin. Саме цей колектив у 1829 році під керівництвом Мендельсона виконав "Страсті за Матвієм" Баха вперше після смерті композитора, що зумовило відродження його творчості. Спільно із берлінським хором у концерті братиме участь український вокальний ансамбльAlterRatio та Берлінський університет мистецтв. 

Концерт присвячений концерт українській хоровій музиці XX-XXI століть. Прозвучать твори сучасних українських композиторок та композиторів Вікторії Польової, Валентина Сильвестрова, Тетяни Яшвілі, а також твори Олександра Кошиця та Кирила Стеценка й кантата Георга Філіпа Телемана.

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