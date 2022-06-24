Вилучені в екснардепа Горбатова старожитності зберігались у жахливих умовах

Вилучені у ході санкціонованих обшуків у колишнього народного депутата Валерія Горбатова 6066 культурних артефактів зберігались у жахливих умовах та потребують реставрації. Про це повідомила пресслужба МКІП.

“Виявлені унікальні предмети зберігалися в жахливих умовах, а значна кількість з них перебуває в критичному стані та потребує негайної стабілізації з подальшою реставрацією,” - йдеться у повідомленні.

Фото: МКІП

Серед них вилучених речей наявні:

• античні накладки на поховальні саркофаги (1 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.);

• предмети трипільської культури;

• велика кількість зброї періодів від доби бронзи до раннього залізного віку;

• артефакти, притаманні предметам пшеворської культури (ІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.);

• предмети, що належать до «кола виїмчастих емалей»;

• кілька скандинавських мечей Х ст.;

• бронзова нашийна гривня

Фото: МКІП

“Судячи з кількості цих предметів, йдеться про тисячі зруйнованих древніх могильників, незаконні розкопки та пограбування,” - повідомляє МКІП.

Нагдаємо, Державне бюро розслідувань викрило колишнього народного депутата Валерія Горбатова на фінансуванні "ДНР" і крадіжці більш ніж 6000 артефактів з Криму. За даними Міністерства культури, ця колекція старожитностей – найбільша в історії незалежної України.