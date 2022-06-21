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Верховна Рада зняла обмеження на фінансування УКФ під час воєнного стану

Раніше діяла норма, згідно з якою фінансування поточної діяльності та забезпечення Українського культурного фонду мала не перевищувати 16% річних надходжень УКФ з усіх джерел.

Верховна Рада зняла обмеження на фінансування УКФ під час воєнного стану

Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України "Про Український культурний фонд". Відповідний закон № 7417 було ухвалено 19 червня. 

Проєкт закону був розроблений з метою забезпечити стабільну діяльність УКФ в період воєнного стану, - повідомлено у пояснювальній записці до нього. 

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, УКФ у 2022 році скоротили видатки на 90%. Діяла норма, згідно з якою фінансування поточної діяльності та забезпечення Українського культурного фонду мала не перевищувати 16% річних надходжень УКФ з усіх джерел.

Тепер це обмеження зняли. 

Очікується, що результатом прийняття Закону стане стабілізація діяльності Українського культурного фонду, недопущення звільнення працівників та збереження Фонду, як важливої установи розвитку сфери культури та креативних індустрій.

Названий Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Український культурний фонд просив зняти обмеження щодо фінансування його діяльності. До того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України понад 500 млн коштів фонду, що були передбачені на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, спрямували на забезпечення потреб ЗСУ.

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