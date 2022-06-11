УКФ просить зняти фінансові обмеження

Український культурний фонд просить зняти обмеження щодо фінансування його діяльності. Як повідомляє “Читомо”, цьому присвячений законопроєкт №7417, зареєстрований у ВР.

Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту, у зв’язку із запровадженням воєнного стану УКФ у 2022 році скоротили видатки на 90%. Наразі діє норма, згідно з якою фінансування поточної діяльності та забезпечення Українського культурного фонду не перевищує 16% річних надходжень УКФ з усіх джерел.

Щоб забезпечити стабільну роботу УКФ, не допустити звільнення працівників та повну зупинку діяльності фонду, який відіграє важливу роль в розвитку культури та креативних індустрій в Україні, розробники проєкту пропонують зняти вищезгадане обмеження.

Щоб тимчасово скасувати обмеження, потрібні зміни до закону «Про Український культурний фонд».

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк, зараз є ризик, що УКФ муситиме скоротити значну частину свого персоналу.

Голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що зараз члени комітету та керівництво Мінкульту працюють з партнерами в Європі, щоб отримати кошти, які дозволять знову розпочати грантові програми.

«Зараз необхідно зберегти інституцію, фахівців, не втратити кадровий потенціал, а гроші, я переконаний, спільними зусиллями знайдемо», — додав він.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України понад 500 млн коштів фонду, що були передбачені на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, спрямували на забезпечення потреб ЗСУ.