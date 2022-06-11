"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"
"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Діденка після оприлюднення даних про купівлю ним "Бентлі"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
ГоловнаКультура

УКФ просить зняти фінансові обмеження

Інакше доведеться скорочувати команду Фонду.

УКФ просить зняти фінансові обмеження

Український культурний фонд просить зняти обмеження щодо фінансування його діяльності. Як повідомляє “Читомо”, цьому присвячений законопроєкт №7417, зареєстрований у ВР. 

Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту, у зв’язку із запровадженням воєнного стану УКФ у 2022 році скоротили видатки на 90%. Наразі діє норма, згідно з якою фінансування поточної діяльності та забезпечення Українського культурного фонду не перевищує 16% річних надходжень УКФ з усіх джерел.

Щоб забезпечити стабільну роботу УКФ, не допустити звільнення працівників та повну зупинку діяльності фонду, який відіграє важливу роль в розвитку культури та креативних індустрій в Україні, розробники проєкту пропонують зняти вищезгадане обмеження. 

Щоб тимчасово скасувати обмеження, потрібні зміни до закону «Про Український культурний фонд». 

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк, зараз є ризик, що УКФ муситиме скоротити значну частину свого персоналу.

Голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що зараз члени комітету та керівництво Мінкульту працюють з партнерами в Європі, щоб отримати кошти, які дозволять знову розпочати грантові програми. 

«Зараз необхідно зберегти інституцію, фахівців, не втратити кадровий потенціал, а гроші, я переконаний, спільними зусиллями знайдемо», — додав він. 

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України понад 500 млн коштів фонду, що були передбачені на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, спрямували на забезпечення потреб ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також