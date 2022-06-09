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Картину Примаченко, продану на благодійному аукціоні за рекордні $500 тис, передали Національному художньому музею

Вона увійде в його постійну експозицію.

Картину Примаченко, продану на благодійному аукціоні за рекордні $500 тис, передали Національному художньому музею
Фото: Дмитро Юрченко

Картина Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока», завдяки якій на потреби ЗСУ передали пів мільйона доларів, тепер в NAMU. Про це повідомила пресслужба музею.

Твір для аукціону зі своєї сімейної колекції подарували Ігор Понамарчук та Дар'я Добріян. Родина Марії Примаченко підтримала аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ. Картину придбав українець із закордону за 500 000 доларів. В історії благодійних аукціонів за таку суму українську картину придбано вперше. Благодійний фонд Сергія Притули на виручені кошти придбав 125 бусів для ЗСУ.

Новий власник картини передав картину музею на відповідальне збереження. Вона увійде у постійну експозицію NAMU. 

Нагадаємо, картину української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" виставили на онлайн-торги наприкінці квітня. Стартова ціна лота складала 5 тисяч доларів США. Організаторами аукціону виступили ДУКАТ та Благодійний Фонд Сергія Притули/Serhiy Prytula Charity Foundation.

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