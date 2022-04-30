Картину української художниці Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого блока" виставили на онлайн-торги. Стартова ціна лота – 5 тисяч доларів США.

Аукціон стартував о 12:00 20 квітня і триватиме до 20:00 5 травня, повідомив волонтер, політик і шоумен Сергій Притула.

"Картину ми продаємо на відкритому онлайн-аукціоні. І всі кошти йдуть на допомогу нашим Збройним силам України", – сказав він у відео, на якому оголосив про старт торгів.

Роботу виставлено на торги на сайті аукціонного дому "Дукат" www.dukat-art.com

"Я ні на що не натякаю, але іншу роботу Марії Примаченко на аукціоні у Венеції було придбано за 110 тисяч євро", – додав Притула.

"Квіти виросли коло четвертого блока" Марії Примаченко передала до фонду Сергія Притули сім’я колекціонера Ігоря Понамарчука та історикині мистецтва Дар’ї Добріян. У такий спосіб вони вирішили допомогти українській армії.

Щоб узяти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися на сайті аукціонного дому «Дукат» – http://www.dukat-art.com/ua/podiyi/bl... Правила аукціону можна подивитися тут: https://docs.google.com/document/d/18... Стежити за перебігом аукціону та оновленнями стежте на сторінці події у фейсбуці:https://www.facebook.com/events/30473...

Натюрморт "Квіти виросли коло четвертого блока" Марія Примаченко написала 1990 року.

Наприкінці лютого рашисти знищили музей Марії Примаченко в Іванкові на Київщині. Там зберігалося понад два десятки робіт геніальної української мисткині. Частина з цих картин була в цей час на виставці в Одеському художньому музеї, іншу частину врятували місцеві мешканці. Точне число втрачених картин поки що невідоме.