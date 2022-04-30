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​ОТУ "Схід" показало, як українські бійці знищили ворожі гаубиці "Мста-Б" разом з боєкомплектом

Місце розташування окупантів, які обстрілювали позиції ЗСУ, виявили українські розвідники.

​ОТУ "Схід" показало, як українські бійці знищили ворожі гаубиці "Мста-Б" разом з боєкомплектом
Фото: ОТУ "Схід"

Щонайменше дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал" знищила українська артилерія на сході країни.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Розрахунки рашистських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів", – сказано в повідомленні.

Після виявлення місця розташування українська артилерія завдала удару по окупантах.

Під час подальшого коригування "каміння з неба" потрапило і по боєкомплекту. Почалася детонація ворожої техніки, яка поетапно знищила мінімум дві ворожі гаубиці та вантажівку "Урал".

Фото: ОТУ "Схід"

Фото: ОТУ "Схід"

Фото: ОТУ "Схід"

Раніше бійці 24 ОМБр показали, що залишилося від російських десантників після "теплого прийому" українців.

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