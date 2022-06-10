У Мінкультури роз’яснили процес дерусифікації в Україні

Перейменування вулиць та знесення пам’яток буде ухвалюватися лише за результатами роботи експертних рад, починаючи з місцевого рівня.

Про це на брифінгу повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає кореспондент LB.

"Після появи новини (про утворення експертної ради з питань денацифікації та дерусифікації при Міністерстві культури. – Ред.) почалися запитання: ми збираємося зносити пам’ятки чи перейменовувати вулиці? Потрібне роз’яснення. Згідно з законом, міністерство не може перейменовувати вулиці. Не може самостійно рекомендувати зносити пам’ятки чи рекомендувати театрам відмовлятися від умовного Чайковського. Це все у випадку назв вулиць належить до повноважень місцевих рад, місцевих органів влади", – заявив він.

Щодо пам’яток, то існує певна процедура, коли такі пам’ятки національного значення можуть бути перейменовані, але не знесені. Вони можуть бути перенесені в інше місце рішенням Уряду за поданням Міністерства культури та ініціативи місцевих органів влади.

"Рішення по пам’ятках місцевого значення може прийматися МКІП, але так само за поданнями місцевих органів влади", – зазначив Ткаченко і наголосив, що у міністерства культури достатньо обмежені повноваження щодо знесення пам’яток чи перейменування вулиць.

"Тому, коли в інтернеті я бачу: «чому вони знесли пам'ятник Суворову?», — то відповідаю, що до нас ніхто не звертався. Тобто є ініціатива, люди, місцеві органи влади… Ми нічого їм не можемо зробити. Бо це мають робити органи місцевої влади", – пояснив міністр.

Однак, щоб цей процес не став хаотичним, були проведені три круглі столи. За результатами дискусії дійшли висновку, що необхідно рекомендувати органам місцевої влади створити такі ж самі експертні ради, як створена при МКІП. Щоб надалі фахівці, історики, філософи та активісти могли обговорити те чи інше питання на місцях.

"Поставити його на прозорі рейки. Щоб це було у законній площині та не виглядало, як самостійне рішення: знесімо пам'ятник, а краще його розіб’ємо", – додав він.

За його словами, в міністерстві не бояться називати цей процес дерусифікацією, оскільки саме так його називають люди.

"Тому ця робота розпочнеться. Положення ми вже затверджуємо. Є склад цієї експертної ради, який можна буде побачити днями", – пообіцяв він.

Нагадаємо, на початку травня міністр Ткаченко заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики готове ініціювати створення при відомстві експертної ради з напрацювання рекомендацій із низки питань, пов'язаних із процесом дерусифікації.

До того президент зазначив, що Росія робить усе, щоб на території нашої країни відбулася "дерусифікація".