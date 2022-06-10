La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”

У балетний сезон увійдуть “Лускунчик” й “Лебедине озеро” Чайковського та “Ромео і Джульєтта” Прокоф’єва.

Міланська опера La Scala відкриває новий сезон оперою Модеста Мусоргського “Борис Годунов.” Про це повідомив на прес-конференції директор театру Домінік Мейєр.

Крім цього, у балетний сезон Міланської опери увійдуть “Лускунчик” й “Лебедине озеро” Чайковського та “Ромео і Джульєтта” Прокоф’єва.

“Я не полюю на відьом, не підтримую скасування російських творів, не ховаюсь, коли читаю Пушкіна,” - заявив Мейєр. Він також підкреслив, що “одна справа - розбіжності між країнами, а інша - шедеври”.

Нагадаємо, за 3,5 місяці війни війська РФ зруйнували більше 400 українських культурних об’єктів.