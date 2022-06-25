Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Чому керівництво НМАУ тримається за Чайковського?
Чому керівництво НМАУ тримається за Чайковського?
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
ГоловнаПолітика

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції

В крипт рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції
Фото: t me/u_now

Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії. Про це повідомляє сайт ДБР.

Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.

Для блокування відповідних акаунтів українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють в ДБР.

За даними Telegram-каналу "Україна зараз", в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.

Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.

Саме ці приміщення арендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталося з Milton Group, яка два роки тому потрапила під пильну увагу європейських журналістів і правоохоронних органів, після викриття, і чому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну шахраї знову активізували свою діяльність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також