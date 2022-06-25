Зловмисники розіслали лідерам європейських столиць запити на спілкування від імені Кличка

Крім мера Берліна, розмову з підставник Кличком мав і очільник Мадрида.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про дезінформаційну операцію. З фейкової пошти під його іменем лідерам європейських столиць розіслали запити на спілкування в Zoom.

Про це мер столиці повідомив у telegram.

"Ворог не вгамовується і веде війну по всіх фронтах – зокрема, з дезінформації, з дискредитації українських політиків. Щоб розсварити з європейськими партнерами, щоб Україні не допомагали", – заявив він.

Мери Берліна і Мадрида погодились на розмову, бо наші друзі реагують оперативно на запити про допомогу.

"За допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, правоохоронці повинні розслідувати таку "діяльність". Якщо треба – залучити іноземних фахівців", – додав Кличко.

Пані мер Берліна повідомила, що 15 хвилин спілкувалась з Кличком, аж поки не зрозуміла, що насправді це не він. Вона запідозрила підставну людину після того, як її співбесідник звів фокус розмови на те, що Німеччині треба сприяти виїзду чоловіків-українців, щоб вони йшли на війну.