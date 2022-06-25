"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба відреагував на погрози Молдові

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози представників російської верхівки суверенітету Молдови.

Про це йдеться у Twitter глави МЗС.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - відповів Кулеба.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він також натякнув, що Росія готова "захищати" своїх "громадян", які проживають у контрольованому нею Придністров’ї.

We stand with the people and the government of friendly Moldova amid renewed threats coming from Moscow. All Russia has left is spitting out threats at other states after decades of failed policies based on aggression, coercion, and disrespect. This only shows Russia’s weakness. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2022

Нагадаємо, що 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у члени Євросоюзу.

Також між Україною та Молдовою буде відновлено залізничне сполучення.