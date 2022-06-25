Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Чому керівництво НМАУ тримається за Чайковського?
Чому керівництво НМАУ тримається за Чайковського?
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
ГоловнаСуспільствоВійна

"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба відреагував на погрози Молдові

Медведєв знову пригрозив Молдові.

"Свідчить про слабкість Росії": Кулеба відреагував на погрози Молдові
Фото: скріншот

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози представників російської верхівки суверенітету Молдови.

Про це йдеться у Twitter глави МЗС.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - відповів Кулеба.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він також натякнув, що Росія готова "захищати" своїх "громадян", які проживають у контрольованому нею Придністров’ї.

Нагадаємо, що 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у члени Євросоюзу.

Також між Україною та Молдовою буде відновлено залізничне сполучення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також