У Маріуполі критично не вистачає їжі, - Андрющенко

У Маріуполі через скорочення гуманітарної допомоги критично не вистачає їжі. Люди стоять у багатотисячних чергах за хлібом.
Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко.
«Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців із приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок – великі тисячні черги. Їжі категорично не вистачає», - написав Андрющенко.
Нагадаємо, що майже 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці. Сміття не вивозять від лютого.
Також мер міста Вадим Бойченко заявив, що через нестачу питної води у Маріуполі місцеві мешканці знаходяться на межі смерті.