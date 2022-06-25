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У Маріуполі критично не вистачає їжі, - Андрющенко

Гуманітарна ситуація стрімко погіршується.

У Маріуполі критично не вистачає їжі, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполі через скорочення гуманітарної допомоги критично не вистачає їжі. Люди стоять у багатотисячних чергах за хлібом.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко.

«Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців із приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок – великі тисячні черги. Їжі категорично не вистачає», - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що майже 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці. Сміття не вивозять від лютого.

Також мер міста Вадим Бойченко заявив, що через нестачу питної води у Маріуполі місцеві мешканці знаходяться на межі смерті. 

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