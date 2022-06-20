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Жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води, - мер Бойченко

В Маріуполі через нестачу води склалась гуманітарна катастрофа.

Жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води, - мер Бойченко
Фото: Вадим Бойченко

Через нестачу питної води у Маріуполі місцеві мешканці знаходяться на межі смерті. Необхідно зробити все можливе, щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей. 

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

“Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Наразі окупанти видають її один раз на тиждень. Жителі стоять у чергах по 4-8 годин”, - розповів Бойченко.  

Також він додав, що росіяни та колаборанти обмежили доступ жителів до їжі. 

Крім того, місто залишається без світла газу та системи водовідведення. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі почалися пограбування пенсіонерів.

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