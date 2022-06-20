​Український військовий розповів, як захищали Херсон у перші години вторгнення РФ і визволяли з оточення інші підрозділи

Командир танкової роти 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка лейтенант Євген Пальченко розповів про перші години російського вторгнення 24 лютого.

В інтерв'ю виданню "НикВести" Пальченко ("Пісня") сказав, що за два дні разом із довіреними взводами танків довелося провести бої у 4 населених пунктах Херсонщини — Сергіївці, Олешках, біля Антонівки (за Антонівський міст) та біля Чорнобаївки.

За словами військового, під Новою Каховкою вони мали прикрити міст і виграти час для інших українських підрозділів. На місці побачили, як на них насувається колона ворожої техніки.

"Я дав команду всім танкам на відкриття вогню. Було знищено там танк, БМП. Буквально на дистанції 4 кілометри. Задзвонив телефон, дзвонив начальник нашого батальйону. Він сказав: "Пісня", відходь звідти, бо тебе вже не звільнять. Відходь на Олешки, нас тут уже беруть у кільце, нам треба вийти з оточення", — розповів Пальченко.

Він зазначив - відходити і віддавати таку величезну територію росіянам ніхто з його підлеглих не хотів, хоча всі розуміли: сили росіян перевищують їхні в десятки разів.

Коли його підрозділи поверталися назад, то побачили заблоковану між Раденськом та Олешками колону техніки ЗСУ. На той момент на Антонівському мосту перебували російські військові: десантники і важка техніка.

Пальченко отримав наказ зачистити ворогів на Антонівському мосту. Після напруженого бою окупанти почали відступати.

Згодом українські підрозділи знову потрапили у вороже оточення. Після нових боїв і прориву українські Сили оборони відійшли в бік Херсона.

Завдяки злагодженим діям підрозділів і допомозі місцевих жителів вдалося знищити чимало окупантів і ворожої техніки, послабити ворожий наступ і звільнити частину населених пунктів Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни РФ проти України, розповів, що Росія планувала захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм.