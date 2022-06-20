​Російські окупанти шукають способи повернутися з війни, - перехоплення ГУР

Російські загарбники шукають можливості швидше повернутися додому з війни проти України. Деякі частини тут застрягли на пів року.

Перехоплену розмову росіян із цього приводу оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів своїй дружині, що його бригада "найвідсталіша" - воює проти українців уже шостий місяць.

"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мені з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?", - поскаржився росіянин.

Він розповів, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх перекинули в Україну. Щоб звідси забратися, рашист хоче отримати якусь довідку про хворобу.

Жінка окупанта запитала про причину такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?"

На що отримала відповідь: "Найбільш тупа частина".

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплену розмову загарбників, у якій ті скаржаться на свою несправну техніку, проблеми з ротацією, а також обстріли з боку українських захисників. В іншому перехоплення рашисти розповідали, що в їхніх ротах залишилося по 10-15 людей.