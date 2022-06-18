​Російські загарбники скаржаться на свою техніку: "Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", - розвідка

Головне управління розвідки українського Міноборони оприлюднило перехоплену розмову росіян, у якій вони скаржаться на свою несправну техніку, а також обстріли з боку наших захисників.

Також у рашистів є проблема з нестачею живої сили.

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали (ЗСУ - Ред.) по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)", - розповів один окупант.

Інший зазначив, що танковий підрозділ росіян, який стояв поряд, потрапив під обстріл українських захисників.

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", - поскаржився рашист на несправну техніку росармії.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову, в якій росіяни розповідали, що в їхніх ротах залишилося по 10-15 людей. Загарбники вимагають у командування повернути їх додому.

А в перехопленні СБУ рашисти нарікають, що їхні командири кидають солдатів напризволяще, а самі втікають до РФ.