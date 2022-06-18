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Кличко запевнив, що відстоюватиме від забудови Протасів Яр у пам'ять про Романа Ратушного

Ратушний за життя боровся проти забудови цієї території.

Кличко запевнив, що відстоюватиме від забудови Протасів Яр у пам'ять про Романа Ратушного
Фото: Макс Требухов

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що буде відстоювати від забудови Протасів Яр у пам'ять про його захисника, загиблого бійця Романа Ратушного, повідомляє "Громадське".

На цьому Кличко наголосив 18 червня під час прощання з загиблим Романом Ратушним.

Очільник Києва додав, що влада підтримує перейменування однієї з вулиць міста на честь Романа Ратушного.

Мова йде про вулицю Волгоградську Солом'янського району. Підтримати нову назву можна в додатку "Київ Цифровий".

"Він був достатньо активним у відстоюванні інтересів зелених зон. Протасів Яр був його проєктом. Можу сказати, що в пам'ять про Романа ми зробимо все, щоб відстояти, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною відпочинку киян. Це буде добра пам'ять про нього", — сказав Кличко.

Нагадаємо, нині в Києві попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.

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