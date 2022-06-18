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Жителька Закарпаття обіцяла за $12 тисяч переправити "ухилянта" за кордон, - прокуратура

Жінку затримали під час передачі "авансу" за "послугу".

Жителька Закарпаття обіцяла за $12 тисяч переправити "ухилянта" за кордон, - прокуратура
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Жительку Чопа викрили під час спроби організувати виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

"Жінка за 12 000 доларів США обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми "ухилянт" мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України", - розповіли в прокуратурі.

Затримали зловмисницю під час отримання "авансу" неподалік села Соломоново Закарпатської області.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Найближчим часом затриманій повідомлять про підозру. 

Нагадаємо, сьогодні Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що виїзд за кордон чоловіків призовного віку – це "питання в моральній площині".

Днями набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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