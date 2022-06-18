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Зеленський на Миколаївщині вручив нагороди бійцям

Президент перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області.

Зеленський на Миколаївщині вручив нагороди бійцям
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Миколаївській області та вручив бійцям нагороди.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Передові позиції українських військ у Миколаївській області. Наші сміливі хлопці й дівчата. Кожен з них викладається по максимуму. Робить усе для захисту держави. У їхніх очах – впевненість і віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України у суботу, 18 червня, перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області. У Миколаєві відбулася нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві.

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