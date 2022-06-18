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У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували "бізнес" на похованнях

Ніяких табличок з ім'ям на могилі не встановлюють.

У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували "бізнес" на похованнях
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

У Маріуполі мешканці тимчасово окупованого міста, яким потрібно поховати загиблих родичів, вимушені довго чекати на труни. А трупи у цей час зберігаються посеред вулиці і навіть "зникають". Цим і користуються ділки.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Якщо рухатись "по процедурі" в Маріуполі, то при похованні окупанти безкоштовно видають труну. Просту, з дерева, без оббивки. Чекати в черзі на таку труну від одного до двох тижнів. Весь цей час труп буде знаходитись в "моргу на Метро" прямо на вулиці. В спеку. Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично "зникають". Тобто через 10 днів ви маєте отримати труну і поховати людину, але тіло її вже зникло", - розповів він.

Цю ситуацію на свою користь вирішили використати посіпаки рашистів - заступник Жовтневої (Центральної) райадміністрації окупантів Адамов Дмитро Валерійович та його партнер з Макіївки. 

Ділки організували "бізнес", за 20 тисяч гривень вони обіцяють "порішати" усі проблеми та провести поховання. За такі гроші посіпаки окупантів кладуть труп у труну з оббивкою та просто її закопують. Ніяких табличок з ім'ям на могилі не встановлюють.

"Тобто, 20 тис. грн. за безіменну могилу. Гроби виготовляють в Новоазовську та Тельманівському районі. Такий от бізнес на кістках від колаборанта", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі люди набирають воду з калюж, які утворюються від проривів труб. Питної води у місті немає.

Також у Маріуполі росіяни прискорили знесення зруйнованих ними ж будинків.

Попри публічне заперечення холери окупанти терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

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