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​Німеччина розпочала другий етап постачання зброї Україні, – посол

Після гаубиць обіцяють реактивні та ракетні системи залпового вогню, а також – сучасної системи протиповітряної оборони.

​Німеччина розпочала другий етап постачання зброї Україні, – посол
Посол Німеччини Фельдгузен
Фото: Анна Стешенко

Німеччина розпочала другий етап постачання зброї Україні. Після постачання гаубиць обіцяють реактивні та ракетні системи залпового вогню MLRS та HIMARS, а також пізніше, цього року – сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це на брифінгу повідомила надзвичайний і новноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, передає кореспондент LB.ua.

"Я дуже розумію, що Україна має дуже мало часу. Кожного дня гинуть ваші солдати. Думаю, якби я була в керівництві України, я б теж була критичною не тільки з Німеччиною, а й з усіма партнерами, бо це дуже-дуже складно зрозуміти, що зброя, яка потрібна, приходить не відразу", – додала вона.

Водночас посол наголосила, що Німеччина – "дуже надійний та дуже довгостроковий партнер України та ми такими й надалі будемо".

Посол додала, що наразі розпочався другий етап постачання зброї Україні.

"Ми почали постачати більш сучасну зброю… Навчання також майже закінчені. І я дуже сподіваюся, що наші гаубиці будуть дуже корисними вашим солдатам. Наступним стане, як сказав канцлер, постачання MLRS та HIMARS, а також пізніше цього року – дуже сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Я сподіваюся, що це буде швидше, ніж пізніше, щоб Україна могла краще захистити себе", –сказала вона.

Нагадаємо, раніше видання Bild писало, що від 24 лютого Німеччина надала Україні військову допомогу в розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми. За даними моніторингу Ukraine Support Tracker, Німеччина обіцяла нашій державі до 7 червня Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро. 

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