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Блокування Росією українського зерна є воєнним злочином, – Боррель

“Ця війна матиме драматичні наслідки для світу”.

Блокування Росією українського зерна є воєнним злочином, – Боррель
Скріншот відео
Фото: Рада міністрів ЄС у Twitter

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що війна Росії проти України та блокада українських портів, що перешкоджає експорту мільйонів тонн зерна та становить загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ буде нести відповідальність.

Про це повідомляє у Twitter Рада міністрів ЄС.

“Проблеми виходять від російської блокади українського зерна. Мільйони тонн пшениці були заблоковані і мільйони людей не зможуть споживати цю пшеницю. Тож ця війна матиме драматичні наслідки для світу. Ми закликаємо Росію розблокувати порти та дозволити експорт цього продовольства”, – зазначив голова європейської дипломатії.

Він висловив підтримку зусиллям у рамках ООН з деблокування українських портів та морських торговельних шляхів у Чорному морі та висловив впевненість, що рішення для цієї проблеми буде знайдено вже невдовзі.

“Ми підтримуємо зусилля ООН з деблокування експорту з України. Сподіваюся, що ніхто не зможе чинити спротив тиску міжнародного співтовариства. Впевнений, що Об’єднані Нації наприкінці досягнуть угоди. Важко уявити, що мільйони тонн зерна залишаються заблокованими в Україні, а у решті світу люди страждають від голоду”, – заявив Боррель.

Він наголосив, що це є реальним воєнним злочином, тому він не може уявити, що ця ситуація триватиме довго.

“Інакше відбудеться щось таке, за що Росія нестиме відповідальність. Ви не можете використовувати голод людей як зброю на війні”, – додав Жозеп Боррель.

 

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС говорив про те, що Європейський союз шукає альтернативний шлях для експорту 20 млн тонн українського зерна. 

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